Стало известно о проведении США тайных переговоров с Ираном и арабскими странами
США вместе с несколькими арабскими странами ведут тайные переговоры с Ираном о прекращении огня и возобновлении мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12.
Как стало известно телеканалу, мирная инициатива предусматривает примирение сторон «одновременно на всех фронтах». При этом Израиль не является стороной этих переговоров, однако он проинформирован об их ходе.
Уточняется, что Тель-Авив еще не сообщал Вашингтону о своей позиции в отношении таких консультаций. По словам высокопоставленного израильского чиновника, Израиль находится в позиции силы, поэтому остановка огня будет происходить на его условиях, включая вывод сил шиитской ливанской группировки «Хезболла» за реку Эль-Литани и уничтожении всей военной инфраструктуры группировки возле границы.
«Позиция Ливана начала меняться в пользу примирения с Израилем и отказа от требования об остановке огня в секторе Газа после того, как израильские ВВС начали наносить удары по Бейруту», — уточнил высокопоставленный западный дипломат.
Ранее самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в районе Хадат на границе южного пригорода Бейрута. Столица Ливана подвергается атакам уже несколько дней.