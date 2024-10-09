Стало известно о проведении США тайных переговоров с Ираном и арабскими странами

США вместе с несколькими арабскими странами ведут тайные переговоры с Ираном о прекращении огня и возобновлении мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12.

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Как стало известно телеканалу, мирная инициатива предусматривает примирение сторон «одновременно на всех фронтах». При этом Израиль не является стороной этих переговоров, однако он проинформирован об их ходе.

Уточняется, что Тель-Авив еще не сообщал Вашингтону о своей позиции в отношении таких консультаций. По словам высокопоставленного израильского чиновника, Израиль находится в позиции силы, поэтому остановка огня будет происходить на его условиях, включая вывод сил шиитской ливанской группировки «Хезболла» за реку Эль-Литани и уничтожении всей военной инфраструктуры группировки возле границы.

«Позиция Ливана начала меняться в пользу примирения с Израилем и отказа от требования об остановке огня в секторе Газа после того, как израильские ВВС начали наносить удары по Бейруту», — уточнил высокопоставленный западный дипломат.

Ранее самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в районе Хадат на границе южного пригорода Бейрута. Столица Ливана подвергается атакам уже несколько дней.