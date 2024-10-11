Глава МИД КНР обратился к Франции по поводу ЕС

Китайские власти считают, что Франция способна играть конструктивную роль в развитии торгово-экономических отношений КНР с Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

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"Надеюсь, Франция будет позитивно и открыто относиться к китайско-европейским торгово-экономическим отношениям, способствовать взаимодействию ЕС с Китаем, играть конструктивную роль при проведении консультаций и переговоров между двумя сторонами", - приводит сайт МИД КНР слова Ван И, который 10 октября провел телефонный разговор с советником французского президента по иностранным делам Эмманюэлем Бонном.

Китайский дипломат отметил, что Франция - важный экономический партнер КНР в составе Евросоюза. По его словам, гармоничное сотрудничество между Китаем и Европой отвечает обоюдным интересам, в связи с чем следует укреплять диалог и устранять трения, избегая риска возникновения торговой войны между Пекином и Брюсселем.

"Я верю, что Китай и Франция обладают достаточной политической мудростью, чтобы преодолеть разногласия в конкретных областях, обеспечивать взаимное уважение, продвигать беспроигрышное сотрудничество, поддерживать контакты и сохранять диалог, а также предпринимать эффективные координирующие действия ради положительной динамики в двусторонних отношениях", - подчеркнул Ван И.

Он отметил, что в условиях меняющейся международной ситуации взаимодействие между КНР и французской стороной имеет "уникальную стратегическую ценность и глобальное значение". Глава МИД Китая также обозначил принципиальную позицию Пекина по тайваньскому вопросу.