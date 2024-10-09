Ирландский журналист Чей Боуз заметил возросшее недовольство украинцев в отношении своего президента Владимира Зеленского. Он поделился фотографией плаката с изображением Владимира Путина и провокационной надписью.

© Официальный сайт президента Украины

«Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители ясно выражают свои чувства», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х.

На иллюстрации написано, что приход Путина на Украину приведет к установлению порядка. Плакат был размещен на улицах Украины и вызвал обсуждение в сети.

Ранее сообщалось, что пророссийские активисты в Италии также провели акцию, посвященную дню рождения российского президента. В городе Генуя были расклеены листовки с поздравлениями Путину, что вызвало реакцию как местных жителей, так и международного сообщества. В столице Украины, Киеве было распространено свыше тысячи его портретов. На каждой из распространенных листовок было написано: «Путин придет, порядок наведет».