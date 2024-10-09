Пока вы спали: оскорбление Харрис Путина и «крепость» КНДР на границе

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Харрис оскорбила Путина, критикуя Трампа

Вице-президент США Камала Харрис раскритиковала бывшего американского президента Дональда Трампа из-за данных, которые приводятся в книге журналиста Боба Вудворда «Война», сообщает РИА Новости.

Она опустилась до оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина. В книге говорится о якобы имевших место личных контактах Трампа с Путиным. Экс-президент в разгар пандемии коронавируса в 2020 году отправил президенту РФ оборудование для тестирования на коронавирус в личных целях.

Харрис назвала Путина «диктатором-убийцей».

NBC: генпрокуроры США обвинили TikTok в причинении вреда детской психике

Генеральные прокуроры 13 штатов США и округа Колумбия подали в суд на социальную сеть TikTok, сообщает ТАСС.

Они обвинили ее в причинении вреда психическому здоровью детей, а также сборе их персональных данных.

Представитель TikTok заявил, что соцсеть «решительно не согласна с подобными заявлениями» и считает их «неверными и вводящими в заблуждение».

В МИД РФ заявили о намерении добиваться возмещения ущерба от действий Украины

Россия будет искать способы, позволяющие добиться компенсации ущерба, нанесенного действиями Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям украинского режима Родиона Мирошника.

По его словам, по мере продвижения на поле боя можно будет «формулировать условия и требования по отношению к виновникам совершенных преступлений, а также говорить о реалистичных механизмах возмещения ущерба».

Дипломат указал, что общую сумму ущерба назвать сложно из-за продолжающихся боевых действий.

Байден раскритиковал Трампа за то, что он якобы отправил РФ аппараты для проверки на ковид

Американский лидер Джо Байден раскритиковал кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа за то, что он во время эпидемии коронавируса якобы передал российской стороне аппараты для тестирования заболевания, сообщает ТАСС.

«Сегодня выяснилось, что в разгар пандемии, когда у нас не хватало тестов, <...> он позвонил своему доброму другу [президенту России Владимиру] Путину. Это не шутка. И сделал так, чтобы у него были тесты», — заявил Байден.

Он указал, что в США «была нехватка этих тестов, определяющих ковид».

КНДР превратит границу с Южной Кореей в "крепость"

Генеральный штаб Корейской народной армии перекроет автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и «превратит южную границу КНДР в крепость», сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Пойти на такие меры Пхеньян заставляют, в том числе многочисленные военные учения США и Южной Кореи и появление американских стратегических средств на юге полуострова.

Северокорейские власти уведомили Вашингтон о строительных работах в «чувствительных районах», чтобы избежать недоразумений.