Байден отказался рассказывать, как прошла его беседа с Нетаньяху

Президент США Джо Байден отказался уточнить, как прошел в среду его телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Выступая позднее в тот же день в Белом доме перед журналистами в связи с приближением к штату Флорида урагана "Милтон", американский лидер уклонился от ответа на вопрос о том, как прошла беседа с главой израильского правительства.

СМИ: Байден 9 октября может обсудить с Нетаньяху планы Израиля ударить по Ирану

"О буре мы не говорили", - с сухой усмешкой сказал Байден репортерам.

Никаких дальнейших комментариев на эту тему от него не последовало.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден подтвердил в диалоге с Нетаньяху "непоколебимую приверженность безопасности Израиля" и "безоговорочно осудил удар Ирана по Израилю 1 октября с применением баллистических ракет". При этом глава вашингтонской администрации также заявил о необходимости минимизации Израилем в ходе своих военных операций ущерба для гражданского населения Ливана, в том числе в Бейруте.

Предполагается, что Байден и Нетаньяху обсуждали в том числе варианты применения Израилем военной силы против Ирана в связи с ударом 1 октября. Нетаньяху отменил в последний момент визит министра обороны Израиля Йоава Галанта в США, который должен был состояться 9 октября. По свидетельству газеты The Wall Street Journal, это было сделано для продолжения планирования военной операции против Ирана.

В последнее время в американских СМИ появились публикации о том, что степень влияния США на Израиль сокращается. А 8 октября в печать просочились выдержки из новой книги ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда, из которых следовало, что отношения между Байденом и Нетаньяху натянутые, что президент США называет премьера Израиля лжецом с использованием нецензурной лексики. По свидетельству Вудворда, Байден после убийства в июле в результате ракетного удара Израиля в Ливане Фуада Шукра - старшего советника по военным вопросам генсека шиитского движения "Хезболлах" - кричал на Нетаньяху в телефонном разговоре, в грубой форме требуя объяснить, почему была проведена эта операция.