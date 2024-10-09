В НАТО составили список вооружения для ВСУ

Главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющий Европейское командование ВС США, генерал Кристофер Каволи включил систему связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM в список вооружений, которые, по его мнению, Вашингтону следует поставить Киеву. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что Каволи при составлении списка не указал причин, по которым Соединенные Штаты медлят с поставками, хотя Украина неоднократно запрашивала эти виды вооружений. По мнению источников CNN, это может быть связано со страхом США, что новейшие американские технологии окажутся в руках российской армии.
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3 сентября агентство Reuters сообщило, что Вашингтон близок к соглашению о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, однако Украине придется подождать, поскольку США потребуется несколько месяцев для решения соответствующих технических вопросов. Ожидается, что о включении этих ракет класса воздух - земля в пакет вооружений Киеву "будет объявлено нынешней осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение на этот счет еще не принято".