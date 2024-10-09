Байден назвал Трампа «неэтичным» из-за РФ

Президент США Джо Байден подверг критике экс-главу государства Дональда Трампа за якобы передачу России во время пандемии аппаратов для тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом передает ТАСС.

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«Вы когда-нибудь читали, видели, думали о президенте, который был бы настолько неэтичным, как этот? <...> Выяснилось, что в разгар пандемии, когда у нас не хватало тестов, <...> он позвонил своему доброму другу (президенту России Владимиру. — прим. ред.) Путину. Это не шутка», — отметил Байден.

Байден оскорбил Трампа

Американский президент рассказал, что в Штатах была нехватка тестов, определяющих коронавирус, и назвал действия Трампа «позором».

Директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опровергал эти утверждения, которые содержатся в новой книге члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда. Чанг назвал истории Вудворда вымышленными, а также заявил, что он страдает тяжелым случаем «синдрома Трампа».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От республиканцев на этот пост претендует Дональд Трамп, кандидатом от демократов выступает вице-президент Камала Харрис. Байден летом снялся с президентской гонки в пользу Харрис.

Ранее Трамп назвал Байдена овощем.