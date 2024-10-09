США призвали достичь взаимного уважения с Россией

Американские власти десятилетиями не воспринимали всерьез обоснованные интересы России в области безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на известного в США экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса.

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По его словам, теперь сторонам нужно восстановить контроль над ядерными вооружениями с учетом взаимного уважения. Если Вашингтон открыто объявит, что прекратит дальнейшие попытки расширения Североатлантического альянса на Украину и Грузию, то это может помочь снизить уровень напряженности в отношениях с Москвой.

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Эксперт отмечает, что США также должны заявить, что будут поддерживать коллективную безопасность Украины, России и других стран на принципах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Устава Организации Объединенных Наций.