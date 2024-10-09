Стоимость ювелирных изделий Харрис оценили

Кандидат в президенты США от демократов и вице-президент страны Камала Харрис, эксплуатирующая имидж «скромной женщины из среднего класса», носит ювелирные изделия на сумму более 200 тысяч долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Например, в коллекции политика — золотое ожерелье Tiffany за 18,5 тысячи долларов и три модели часов Cartier, включая Ballon Bleu из стали и золота за 16,5 тысячи долларов. Кроме того, у Харрис есть несколько эксклюзивных украшений из жемчуга от Ирен Нойвирт — известного ювелира из Лос-Анджелеса.

Харрис раскритиковала Трампа и оскорбила Путина

В материале уточняется, что «не у всех есть средства для создания такой ювелирной коллекции, как у кандидата от демократов».