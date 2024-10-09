Владимиру Зеленскому необходимо самостоятельно принять решение о начале переговоров с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Александра Дубинсого, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

© РИА Новости

«Указания на такие переговоры Зеленскому никто не даст», — заявил он.

В Киеве раскрыли, что Зеленский не знает, на каких условиях идти на переговоры с РФ

Парламентарий считает, что «никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность». Поэтому Зеленский должен принять решение сам.

Дубинский отметил, для Киева сложилась тяжелая ситуация на поле боя, а экономика, система призыва и ВПК Украины не способны сотворить чудеса.