В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому
Владимиру Зеленскому необходимо самостоятельно принять решение о начале переговоров с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Александра Дубинсого, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Указания на такие переговоры Зеленскому никто не даст», — заявил он.
В Киеве раскрыли, что Зеленский не знает, на каких условиях идти на переговоры с РФ
Парламентарий считает, что «никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность». Поэтому Зеленский должен принять решение сам.
Дубинский отметил, для Киева сложилась тяжелая ситуация на поле боя, а экономика, система призыва и ВПК Украины не способны сотворить чудеса.