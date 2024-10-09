Отмену Киевом второго саммита по Украине объяснили неудачами на фронте

Второй мирный саммит по Украине, который должен был пройти в ноябре 2024 года, отменили, так как Киев не смог изменить ситуацию на фронте в свою пользу. На фоне неудач в Курской области у Украины не вышло поставить себя в позицию силы, так объяснил происходящее политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями».

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«Зеленский говорил, что на второй "саммит мира" пригласит РФ, но у Киева нет никаких механизмов, чтобы побудить нашу страну участвовать в заранее невыгодных для нас посиделках. Киевский режим не в том положении, чтобы выставлять ультиматумы России, Украина — проигрывающая сторона в этом конфликте. Киев в очередной раз сел в лужу, причем сделал это перед лицом своих же партнеров», — высказал свою позицию эксперт.

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Вторжение в Курскую область также было попыткой принудить Россию принять невыгодные условия мирных переговоров, но все пошло не по плану, отмечает политолог. Поэтому вместо готовившегося мероприятия наспех соберут небольшие конференции, саммиты и круглые столы, которые, по его мнению, не дадут никакого эффекта.

Мезюхо также сделал предположение, что частые визиты Зеленского к западным партнерам ввызваны его стремлением как можно реже находиться на территории Украины. Есть вероятность, что за пределами республики он чувствует себя спокойнее.

В октябре стало известно, что Зеленский направил в США делегацию для обсуждения «плана победы». Затем его должны были презентовать на встрече в формате «Рамштайн», однако американский лидер Джо Байден перенес свой визитв ФРГ.