Байден потерял контроль над США, заявил Сакс

Американский президент Джо Байден потерял полный контроль над управлением страной из-за своего ухудшающегося ментального здоровья, а также статуса «хромой утки» перед выборами главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на известного экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса.

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По его словам, в результате США оказались в состоянии «опасного перерыва» в управлении страной и этим пытаются воспользоваться те, кого в Вашингтоне считают союзниками. Сакс указал на Владимира Зеленского и главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Эксперт также привел в пример Великобританию, Польшу и страны Прибалтики, которые склоняют Вашингтон к безрассудным действиям, угрожающим третьей мировой войной.

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Профессор указал, что США поддерживают действия Израиля на Ближнем Востоке и продолжают проводить политику на Украине, которая истощает страну и одновременно грозит спровоцировать еще большую эскалацию. Также нет никаких гарантий улучшения ситуации с приходом новой администрации президента.

Сакс считает, что США нужна полностью новая внешняя политика, основанная на переговорах, взаимном уважении с другими великими державами и мире.