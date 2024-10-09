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Штаб Трампа: CBS подправил интервью Харрис для уменьшения идиотизма в ее ответах

Телеканал CBS сильно отредактировал интервью с вице-президентом США Камалой Харрис, «чтобы приуменьшить идиотизм, содержащийся в ответах» кандидата в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщил избирательный штаб бывшего американского лидера Дональда Трампа, потребовав, чтобы CBS опубликовал неотредактированную версию, пишет ТАСС.

Штаб Трампа потребовал опубликовать неотредактированную версию интервью Харрис
© Газета.Ru
«Словесный салат этого интервью был отредактирован в версии, которая вышла в эфир вечером в понедельник, чтобы приуменьшить идиотизм, содержащийся в ответах Харрис. Американские граждане заслуживают полной и неотредактированной стенограммы интервью Камалы Харрис. Мы требуем от [программы] 60 Minutes CBS опубликовать ее», — заявила пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден

В сентябре газета New York Post предположила, что Камала Харрис дает очень мало интервью из-за «тревожности», политик может страдать «синдромом самозванца», будучи неуверенной в себе.

Кандидат на пост президента от Демократической партии регулярно подвергается критике как со стороны СМИ, так и со стороны политических оппонентов за отказ давать интервью и общаться с прессой, в то время как ее соперник Дональд Трамп регулярно это делает. Консервативные СМИ даже ведут отсчет, сколько дней Харрис не выступает с официальной пресс-конференцией с момента выдвижения на пост главы государства.

Ранее Маск критически отозвался об умственных способностях Харрис.

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