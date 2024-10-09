Штаб Трампа потребовал опубликовать неотредактированную версию интервью Харрис

Телеканал CBS сильно отредактировал интервью с вице-президентом США Камалой Харрис, «чтобы приуменьшить идиотизм, содержащийся в ответах» кандидата в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщил избирательный штаб бывшего американского лидера Дональда Трампа, потребовав, чтобы CBS опубликовал неотредактированную версию, пишет ТАСС.

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«Словесный салат этого интервью был отредактирован в версии, которая вышла в эфир вечером в понедельник, чтобы приуменьшить идиотизм, содержащийся в ответах Харрис. Американские граждане заслуживают полной и неотредактированной стенограммы интервью Камалы Харрис. Мы требуем от [программы] 60 Minutes CBS опубликовать ее», — заявила пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден

В сентябре газета New York Post предположила, что Камала Харрис дает очень мало интервью из-за «тревожности», политик может страдать «синдромом самозванца», будучи неуверенной в себе.

Кандидат на пост президента от Демократической партии регулярно подвергается критике как со стороны СМИ, так и со стороны политических оппонентов за отказ давать интервью и общаться с прессой, в то время как ее соперник Дональд Трамп регулярно это делает. Консервативные СМИ даже ведут отсчет, сколько дней Харрис не выступает с официальной пресс-конференцией с момента выдвижения на пост главы государства.

Ранее Маск критически отозвался об умственных способностях Харрис.