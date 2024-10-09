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Во Франции выступили с мрачным предупреждением для США

Поражение Вашингтона в конфликте вокруг Украины приведет к распаду Североатлантического альянса и освобождению Европы от подчинения США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Corriere della Sera.

Во Франции выступили с мрачным предупреждением для США
© РИА Новости

Как заявил французский историк Эммануэль Тодд, исход конфликта решит судьбу Европы, которая может стать свободной.

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По мнению эксперта, США использовали конфликт на Украине и подрыв российских «Северных потоков», чтобы вынудить ФРГ отдалиться от Москвы.

«На втором этапе, этапе поражения США, американский контроль над Европой будет стерт в порошок. Германия и Россия сблизятся вновь», — отметил Тодд.