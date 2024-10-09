В США TikTok обвинили в причинении вреда детской психике

Генеральные прокуроры 13 американских штатов и округа Колумбия подали в суд на социальную сеть TikTok, обвинив ее в причинении вреда психическому здоровью детей, а также сборе их персональных данных. Об этом сообщила телекомпания NBC.

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"У молодых людей возникают психические проблемы из-за вызывающих привыкание социальных медиаплатформ вроде TikTok. TikTok утверждает, что их платформа безопасна для молодежи, но это заявление далеко от правды", - цитирует NBC генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс.

Ее позицию разделяют генеральные прокуроры Вашингтона, Иллинойса, Калифорнии, Кентукки, Луизианы, Массачусетса, Миссисипи, Нью-Джерси, Орегона, Северной Каролины, Южной Каролины и округа Колумбия.

В США подготовили законопроект о запрете TikTok

Представитель TikTok заявил телекомпании, что соцсеть "решительно не согласна с подобными заявлениями" и считает их "неверными и вводящими в заблуждение".

"Мы гордимся своей работой по защите подростков и продолжим обновлять и улучшать наш продукт", - отметил он.

В апреле президент США Джо Байден утвердил пакет законов, который включает инициативу о возможном запрете в стране TikTok. В ней предлагается дать компании ByteDance один год на продажу социальной сети, в противном случае может последовать запрет TikTok в США. ByteDance подала на американское правительство в суд с требованием отменить это решение.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с корреспондентом ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok на территории США.