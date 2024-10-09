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Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден

Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем глава государства Джо Байден, от кого она приняла эстафету на выборах, сообщает РИА Новости.

Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден
© globallookpress.com

«Ничего не приходит на ум в этом плане, ведь я принимала участие в принятии большинства ключевых решений», — сказала она.

Так политик ответила на вопрос, что бы она сделала иначе, чем глава Белого дома. При этом она уточнила, что, в отличие от Байдена, в ее кабинете в случае победы на выборах будет работать представитель Республиканской партии.

Харрис раскритиковала Трампа и оскорбила Путина

После заявлений Харрис ее соперник, экс-президент Дональд Трамп отреагировал на ее слова, назвав их «глупыми».

«На данный момент это ее самый глупый ответ … она бы не сделала ничего по-другому, чем мошенник Байден – худший президент в истории США», - заявил политик.

Он также перечислил все провалы администрации Байдена, такие, как кризис с нелегальной миграцией на южной границе США, высокая инфляция, конфликт на Украине и эскалация в Секторе Газа.