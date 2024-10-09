Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден

Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем глава государства Джо Байден, от кого она приняла эстафету на выборах, сообщает РИА Новости.

«Ничего не приходит на ум в этом плане, ведь я принимала участие в принятии большинства ключевых решений», — сказала она.

Так политик ответила на вопрос, что бы она сделала иначе, чем глава Белого дома. При этом она уточнила, что, в отличие от Байдена, в ее кабинете в случае победы на выборах будет работать представитель Республиканской партии.

Харрис раскритиковала Трампа и оскорбила Путина

После заявлений Харрис ее соперник, экс-президент Дональд Трамп отреагировал на ее слова, назвав их «глупыми».

«На данный момент это ее самый глупый ответ … она бы не сделала ничего по-другому, чем мошенник Байден – худший президент в истории США», - заявил политик.

Он также перечислил все провалы администрации Байдена, такие, как кризис с нелегальной миграцией на южной границе США, высокая инфляция, конфликт на Украине и эскалация в Секторе Газа.