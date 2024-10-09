В Северной Корее назначили нового министра обороны

Но Гван Чхоль был назначен новым министром обороны Северной Кореи во время 11-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва. Об этом Кореи (ЦТАК).

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Как подчеркивается, кадровые назначения были рассмотрены в качестве пятого пункта повести сессии, которая шла два дня с 7 октября. Таким образом, министром государственного контроля над строительством стал Ли Ман Су, а председателем Государственного комитета по науке и технике — Ким Сон Бин.

До этого военное ведомство КНДР возглавлял Кан Сун Нам.

В сентябре стало известно, что Северная Корея впервые продемонстрировала фотографии объекта по обогащению урана для атомных бомб, на которых лидер страны Ким Чен Ын осматривает завод, являющийся центром ядерной программы КНДР и предметом разногласий с США. При этом южнокорейское информационное агентство Yonhap уточнило, что Северная Корея впервые публично раскрыла один из своих объектов по обогащению урана.

Ранее Ким Чен Ын рассказал, что Северная Корея использует ядерное оружие, если США и Южная Корея попытаются применить силу. В свою очередь, заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль сообщил, что Северная Корея сохраняет за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на действия Штатов на юге Корейского полуострова.