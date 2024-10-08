Блинкен отменил визит на «Рамштайн» вслед за Байденом

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Германию на встречу «Рамштайн» вслед за американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщает Yahoo.

Ранее Байден отменил поездку на «Рамштайн», где Владимир Зеленский планировал представить партнерам свой «план победы». В качестве причины он указал необходимость подготовиться к урагану «Милтон», который в ближайшие дни достигнет штата Флорида.

«Вслед за ним запланированную на этой неделе поездку в Германию отменил Блинкен», — говорится в тексте.

Теперь госсекретарь вернется в США после поездки в Лаос на встречу глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Напомним, что саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине «Рамштайн» пройдет в Германии 12 октября.