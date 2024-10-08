Бывшего президента Украины уличили в хищениях на $4 млн

Принадлежащие бывшему президенту Украины и действующему депутату Верховной рады Петру Порошенко, а также его окружению, компании похитили свыше $4 млн бюджетных средств. Об этом сообщает общественное движение украинских активистов "Честно".

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По имеющимся сведениям, присвоение средств, которое государство выделило на деятельность партии "Евросолидарность" продолжалось на протяжение семи лет с помощью компаний-однодневок. Пять из этих фирм принадлежали лично Порошенко, 10 - его окружению. В число компаний, которые использовались для вывода средств, входил телеканал "Прямой".

1 октября сообщалось, что военный конфликт на Украине сделал экс-президента страны Порошенко одним из самых богатых людей в Европе. Его доходы только за один месяц составили 1 млрд гривен (около $24 млн), что стало для Порошенко рекордным заработком.

14 августа сообщалось, что бывший президент Украины Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров.