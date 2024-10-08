Стало известно о просьбе Харрис Зеленскому

Вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года просила Владимира Зеленского разработать план преемственности власти. Об этом в своей новой книге рассказал член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд.

«Тогда Харрис потребовала от Зеленского разработать план преемственности, обеспечивающий стабильность. На тот случай, если "егосхватят или убьют", как она выразилась», — говорится в тексте.

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Кроме того в своей книге Вудворд утверждает, что осенью 2021 года Харрис пыталась подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к действиям в рамках подготовки к конфликту между Россией и Украиной.