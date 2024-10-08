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Харрис просила Зеленского найти себе преемника в начале СВО

Вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года просила Владимира Зеленского разработать план преемственности власти. Об этом в своей новой книге рассказал член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд.

Стало известно о просьбе Харрис Зеленскому
© globallookpress.com
«Тогда Харрис потребовала от Зеленского разработать план преемственности, обеспечивающий стабильность. На тот случай, если "егосхватят или убьют", как она выразилась», — говорится в тексте.

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Кроме того в своей книге Вудворд утверждает, что осенью 2021 года Харрис пыталась подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к действиям в рамках подготовки к конфликту между Россией и Украиной.