В Пентагоне заявили, что США не ищут войны с Ираном

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не ищут войны с Ираном и хотят добиться от Израиля ясности по ответу Тегерану на недавний ракетный удар. Ее слова в ходе регулярного брифинга передает РИА Новости.

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"Мы дали четко понять, что не стремимся к войне с Ираном", - сказала Сингх, отвечая на вопрос о том, поддержат ли США наступательные действия армии Израиля, которые та может предпринять в ответ на недавнюю ракетную атаку Тегерана.

8 сентября газета New York Times писала со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников, что Израиль, по всей видимости, не станет наносить удары по ядерным объектам Ирана в качестве ответного удара.

Экс-командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в свою очередь заявлял, что власти Ирана намерены перейти "ядерный Рубикон" в вопросе создания атомного оружия, чтобы оказать давление на США в возможных переговорах.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс утверждал, что на данный момент Израиль "тщательно взвешивает" свой ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана.