В девяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в девяти регионов на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены зазвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Тревога продолжает действовать в Сумской и Харьковской областях. Сообщалось о взрыве в Сумах.

Также предупреждение об угрозе с воздуха действует в подконтрольных Киеву районах Запорожской, Херсонской областей.

В новость внесены изменения (22:32 мск) - добавлена информация о новых регионах.