Союзники Украины считают, что президент Владимир Зеленский может смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к НАТО.

По их словам, украинский президент теперь более склонен к гибким решениям. Хотя Зеленский продолжает публично настаивать на неизменности своего так называемого мирного плана, приближение зимы в условиях продолжающегося конфликта и ослабление поддержки со стороны Запада заставляют Киев искать варианты, говорится в публикации.

Агентство отмечает, что давление союзников на Украину нарастает, они требуют более конкретного плана завершения конфликта. Противостояние на поле боя, ограниченность бюджетных средств на Западе и исход президентских выборов в США в ноябре побуждают союзников внимательнее присматриваться к возможности завершения конфликта путем переговоров.

Зеленского предупредили о риске стать объектом ненависти Трампа

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ 14 июня назвал четыре условия для переговоров с Украиной, среди которых вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, РФ считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.