Штаб Трампа отреагировал на информацию о контактах политика с Путиным

Ник один эпизод из книга War журналиста Боба Вудворда не соответствует действительности. Об этом заявил Стивен Чанг, пресс-секретарь предвыборного штраба кандидата в резиденты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, передает РИА Новости.

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Выдержки из фильма, выход которого запланирован вскоре, опубликовал телеканал CNN. Там говорится о том, что Трамп якобы имел контакты с президентом России Владимиром Путиным. Вудворд сообщал, что в разгар пандемии коронавируса Трамп отправил российскому лидеру партию оборудования для тестирования противовирусных препаратов в личных целях.

В США отказались комментировать сообщения о контактах Трампа и Путина

До этого сообщалось, что в Белом доме не стали комментировать утверждения о контактах экс-президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в период, когда Трамп уже сложил полномочия главы государства.

6 октября стали известны подробности первой встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.