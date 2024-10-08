В США отказались комментировать сообщения о контактах Трампа и Путина

Белый дом отказался комментировать утверждения о телефонных разговорах между президентом России Владимиром Путиным и кандидатом в главы США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты попросили пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс прокомментировать информацию из новой книги члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда.

«Опять-таки: когда дело касается этой книги, я не стану комментировать конкретные излагаемые эпизоды. Написание книг про нынешнюю американскую администрацию и иные — совершенно обычная вещь. Пусть об этом говорят другие», — ответила она.

При этом Саймонс отметила, что Вашингтон сохраняет прочную приверженность Владимиру Зеленскому и делает все возможное, чтобы поддержать Украину.

В своей новой книге Вудворд утверждает, что Путин и Трамп общались по меньшей мере семь раз по истечении полномочий 45-го президента США. Однако директор по коммуникациям предвыборного штаба кандидата в американские главы Стивен Чун опроверг эти данные.