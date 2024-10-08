Экс-глава МВД Молдавии обвинил Санду во лжи

Президент Молдавии Майя Санду обманула избирателей, когда, будучи в оппозиции, обвинила власти в том, что ее отравили ртутью. Об этом заявил бывший соратник Санду по правящей коалиции, экс-глава МВД Андрей Нэстасе в эфире телеканала N-4.

"Она лгала про отравление ее ртутью, как лгала много раз потом. Пусть покажет результаты анализов. Я готов подтвердить то, что сказал, на детекторе лжи!" - сказал Нэстасе.

Санду в ходе парламентских выборов 2019 года заявила журналистам, что ее здоровье ухудшилось и проведенное медицинское обследование выявило следы тяжелых металлов в крови. По ее словам, было проведено лечение, но повторные анализы показали, что содержание этих металлов в крови выросло, медики сочли, что политика отравили.

После выборов оппозиционный блок, который создали Партия действия и солидарности и партия "Платформа "Достоинство и правда", сформировал правительство. Санду стала премьер-министром, а Нэстасе возглавил МВД. На президентских выборах 2020 года Нэстасе по настоянию посольств США и ЕС снял свою кандидатуру в пользу Санду. Но на досрочных парламентских выборах 2021 года Санду отказалась вступать в коалицию с бывшим соратником.