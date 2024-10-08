Израиль ударил по жилому дому в Дамаске

ВС Израиля нанесли удар по жилому строению в Дамаске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское СМИ.

Отмечается, что удар пришелся по многоэтажному дому в районе Мезза. В результате обстрела есть погибшие и раненые. По предварительным данным, погибло по меньшей мере четыре человека. Предполагается, что целью было посольство Ирана в Сирии, которое находится менее чем в километре от здания, куда пришелся удар.

В настоящее время район происшествия оцеплен полицией, на месте работают пожарные и спасатели.