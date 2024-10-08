Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении российской госкорпорации "Ростех", входящих в него холдинга "Швабе" и компании "Камаз", а также ряда компаний из КНР. Документ опубликован на сайте офиса главы государства.

Как следует из прикрепленного документа со списком физических и юридических лиц, которых коснулись санкции, меры распространились на НИТ "Прогресс", Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), металлургическую компанию ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", "Уралвагонзавод-Транс". Всего в списке 57 юрлиц. Кроме того, в нем значатся судьи, адвокаты ДНР и Крыма, несколько юристов с гражданством Кипра. Санкции введены на 10 лет.

Зеленский сообщил о других решениях СНБО. "Продлены санкции против ряда лиц, которые были введены решением СНБО от 21 июня 2018 года", - уточнил президент. По данным украинских СМИ, тогда в этот список входили около 2,5 тыс. физических и юридических лиц.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц и граждан других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Для разработки и введения санкций задействовано множество чиновников. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем СНБО принимает соответствующие решения. Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.