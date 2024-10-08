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В Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

Соединенные Штаты на неделе объявят о выделении нового пакета помощи Украине. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс, передает РИА Новости.

В Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине
© U.S. Marine/Global Look Press
"Мы все еще обсуждаем, как будет складываться наше взаимодействие "Рамштайн". Наша приверженность оказанию поддержки Украине - важнейшая часть этого процесса, и она остается неизменной, включая объявления о новых мерах в части оказания военной и финансовой поддержки", - заявила Саймонс.

Заявление прозвучало на фоне отказа президента Соединенных Штатов Джо Байдена приехать в Германию на переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Причиной отмены визита называют риски из-за надвигающегося на США урагана "Милтон".

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, сможет ли Украина вступить в альянс, если не сумеет вернуть себе утраченные территории.

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