Опрос предсказал победу «Грузинской мечты» на выборах в парламент

Правящая с 2012 года в Грузии «Грузинская мечта» уверенно выиграет выборы в парламент 26 октября, свидетельствуют данные опроса компании Gorbi. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В опросе, проводившемся по заказу телекомпании «Имеди», приняло участие 1700 человек, и в нем «Грузинская мечта» набрала 59,5% голосов. Метод опроса – прямое интервью.

«Единое национальное движение», поддерживающее осужденного в стране экс-президента Михаила Саакашвили, набрало 13,6%. Барьер в 5% также преодолевает оппозиционная «Коалиция перемен», ей удалось набрать 10,3%.

Погрешность в опросе составляет порядка 3%.

Оппозиция утверждает, что «Грузинская мечта» не имеет больше 30% поддержки. В парламенте Грузии 150 мандатов.