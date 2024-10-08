Названы условия, при которых Шольц готов вести переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если они откроют путь к «справедливому и устойчивому миру», пишет Reuters со ссылкой на источник в политических кругах ФРГ.

При этом в Берлине предупреждают Москву, что эту готовность Шольца нельзя воспринимать как проявление слабости, отмечает агентство.

Шольц призвал создать условия для конференции с участием России и Украины

О том, что Олаф Шольц размышляет о звонке президенту России, ранее писал Zeit.

Канцлер в марте рассказал, что в последний раз разговаривал с президентом России в декабре 2022 года.