Вступление Украины в Североатлантический альянс в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного газового форума.

"Если в нынешних условиях Украина будет принята в НАТО, это будет означать начало третьей мировой войны. И мы всегда выступали против того, чтобы провоцировать прямую конфронтацию между Россией и НАТО", - сказал он.

В июле 2023 года на саммите альянса в Вильнюсе Владимир Зеленский резко выразил недовольство тем, что страны не намерены принимать конкретные решения о сроках приглашения Киева в НАТО. Как сообщали западные СМИ, американские должностные лица и другие лидеры стран НАТО были возмущены заявлениями украинского президента.

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом альянса, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В вооруженных силах страны вводят стандарты НАТО, а офицерский состав планируют обязать свободно владеть английским. При этом в организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к альянсу невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.