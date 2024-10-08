Нетаньяху заявил о ликвидации двух преемников генсека «Хезболлы»

Израильские силы ликвидировали преемника генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, а также преемника его преемника, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант назвал «Хезболлу» группировкой без лидера, отметив, что преемник ранее ликвидированного Хасана Насруллы, вероятнее, тоже погиб.

«Мы нанесли ущерб возможностям «Хезболлы». Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, преемника Насраллы и преемника преемника Насраллы», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Хашем Сафи ад-Дин, двоюродный брат и преемник Насраллы, погиб после удара ВВС Израиля по бункеру в южном пригороде Бейрута.

Кроме того, за последние недели погибли Зейнаб Насралла, дочь генсека, и его зять, Хасан Джаафар Кусейр. Старший сын главы движения Хади погиб в бою с израильскими военными в 1997 году.