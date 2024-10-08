На Украине завели дело на попытавшуюся повесить российский флаг женщину

На Украине возбудили уголовное дело против женщины, которая пыталась повесить флаг России в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

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Уточняется, что в отношении женщины начали уголовное производство. Ее обвинили по статье 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников»). Задержанной грозит до трех лет лишения свободы.

Согласно заявлению полиции, силовики изъяли российский флаг и добавили к материалам дела как вещественное доказательство.

Ранее стало известно, что жительница Одессы попыталась вывесить российский флаг на постамент демонтированного памятника русской императрице Екатерине II, но его отобрали.