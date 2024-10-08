Алиев не ответил на вопрос о мирном урегулировании с Арменией до конца года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не ответил на вопрос, удастся ли согласовать мирный договор с Арменией до конца текущего года. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал Shot, корреспондент которого после окончания встречи лидеров СНГ подошел к оказавшимся рядом Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

На вопрос о том, когда будет подписано соглашение, азербайджанский президент ответил: "Когда все согласуем". В ответ на уточняющий вопрос, возможно ли это до конца года, он пожал плечами. Пашинян же сказал, что согласованного объема договоренностей уже достаточно, чтобы подписать соглашение прямо сейчас.