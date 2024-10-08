Глава МИД Венгрии заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

Возможности для вступления Украины в НАТО нет. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто. Lenta.ru

«Позиция Венгрии ясна: возможности вступления Украины в НАТО нет», — сказал он. По мнению венгерского министра, возможное вступление страны в состоянии конфликта в альянс может спровоцировать Третью мировую войну. Газета.Ru

По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, аналогичной позиции придерживается большинство стран НАТО, однако высказывают ее только в рамках внутренних закрытых консультаций. При этом члены блока на публике заявляют о возможности вступления Киева в альянс, что, по мнению Сийярто, «несправедливо» по отношению к украинцам. Российская газета