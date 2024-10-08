Главы стран СНГ призвали не допускать возрождения фашизма, нацизма и милитаризма

Главы государств СНГ призвали народы Содружества и мировой общественности не допускать возрождения фашизма, нацизма и милитаризма, а также пресекать попытки развязывания новой мировой войны. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля, лидеров стран СНГ в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Из документа следует, что попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на СССР и нацистскую Германию аморальны и кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от "коричневой чумы".

Кроме того, участники Содружества выразили обеспокоенность участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников в честь борцов против нацизма в период Второй мировой войны. В связи с этим они призвали осуждать и привлекать к ответственности злоумышленников.

"Наш общий долг – свято чтить память погибших за свободу и мир на Земле, всеми силами защищать правое дело, за которое они сражались и отдавали свои жизни", – подчеркивается в обращении.

Кроме того, в документе указано, что факты изгнания и истребления нацистами мирного населения в годы войны должно расцениваться как геноцид народов СССР. Вместе с тем главы стран СНГ обязали не забывать принципиальных оценок преступной деятельности нацистских главарей, которые были даны Нюрнбергским трибуналом и подтверждены Генеральной ассамблеей ООН.

При этом главы государств Содружества приветствуют резолюцию Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

На прошедшем саммите СНГ Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом, экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией ключевым направлением совместной работы СНГ. В своей речи лидер РФ также обратил внимание на налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых структур и компетентных органов стран СНГ.

Помимо этого, глава РФ предложил лидерам стран СНГ учредить звание "Город трудовой славы" и присвоить его городам содружества, жители которого внесли особый вклад в достижение победы в ВОВ, обеспечивая бесперебойное производство военной продукции.