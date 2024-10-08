Ереван сделал заявление о подписании мира с Баку

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном уже в этом месяце, и это официальная позиция страны, рассказал на заседании совета глав государств СНГ в узком формате премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Конституционный суд Армении недавно одобрил регламент работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном.

На фоне этого глава правительства предложил подписать уже согласованные пункты и оставить обсуждение нерешенных вопросов на будущее.

Пашинян напомнил, что Армения и Азербайджан должны принять решения по ключевым вопросам: взаимное признание территориальной целостности, отказ от территориальных претензий и обязательство не предъявлять их в будущем.

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Эти принципы, а также обязательства по неприменению силы, невмешательству во внутренние дела друг друга уже согласованы в проекте мирного договора, резюмировал премьер.