Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о вступлении Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, сможет ли Украина вступить в альянс, если не сумеет вернуть себе утраченные территории. Газета.Ru

«Я не хочу спекулировать об этом», — ушел он от ответа. Lenta.ru

По словам генсека, на саммите, который состоялся в Вашингтоне в июле, члены альянса приняли решение, что путь в НАТО для Украины необратим. Он также отметил, что страны-члены Североатлантического альянса считают, что у России не должно быть «права вето в этом вопросе». ТАСС