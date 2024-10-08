Брату короля Великобритании пригрозили выселением из дома

Младший брат короля Великобритании Карла III, принц Эндрю, оказался на грани выселения из королевской резиденции. Об этом пишет Daily Star.

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Принц Эндрю, герцог Йоркский, оставил королевские обязанности два года назад после серии скандалов. С тех пор Карл III урезал его финансирование, включая оплату за услуги личной охраны. Кроме того, король хотел выселить принца Эндрю из Роял Лодж с весны 2023 года, несмотря на то что герцог Йоркский и его семья жили там с 2003 года.

Монарх дал принцу Эндрю возможность остаться в имении «на неопределенный срок» при условии, что он сделает там капитальный ремонт. Стоимость работ оценивается в два миллиона фунтов стерлингов. Летом герцог Йоркский уже отремонтировал крышу поместья на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов. Однако теперь у него есть время лишь до конца года, чтобы оплатить оставшуюся реставрацию, в ином случае ему пригрозили выселением.

«Эндрю попросили доказать, что у него есть финансовые ресурсы для проведения необходимого ремонта в Роял Лодж. Если он не сможет сделать это до конца года, будут проведены официальные обсуждения с Управлением владениями Короны о том, как лучше поступить», — сообщает анонимный источник издания.

Инсайдер также отметил, что в настоящее время Роял Лодж находится в плачевном состоянии — от стен отслаивается краска, а фасад порос мхом.

Принца несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позднее лишили титулов и званий.

Ранее сообщалось, что новый владелец замка Абергелди в Великобритании выгнал оттуда Карла III и членов королевской семьи. На протяжении 175 лет это поместье было любимым местом отдыха британских монархов.