Байден отменил поездку в Германию, где он должен был встретиться с Зеленским

Президент США Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него должна была состояться встреча с Владимиром Зеленским. Поводом для этого стал ураган «Милтон», который грозит последствиями штату Флорида. RT на русском

«Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана «Милтон», президент Байден отложил свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать подготовку к урагану «Милтон» и принятие мер в связи с его приближением, в дополнение к продолжающимся действиям по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке страны», - отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. ТАСС

Ранее газета Die Zeit сообщила, что встреча Байдена и Зеленского в Германии может не состояться. Lenta.ru