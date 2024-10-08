В США рассказали, как Байден оскорблял Путина, Нетаньяху и Трампа

Известный американский журналист, писатель Роберт Апшер «Боб» Вудворд в своей новой книге War («Война») рассказал, что президент США Джо Байден в частном порядке нецензурно выражается о мировых лидерах. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, Байден особенно часто позволяет себе резкие выражения в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

В частности, Трампа американский лидер назвал «уродом», израильского коллегу «лжецом», а российского лидера «исчадием зла».

Один из друзей президента США признал, отметил Вудворт, что тот звонит ему, потому что может при нем свободно оскорблять других политиков.

Ранее сообщалось, что Байден во время встречи по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором».