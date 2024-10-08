$96.11+0.04105.69+0.38
Почта

CNN: Байден был в гневе на генпрокурора США за расследование дела его сына

Президент США Джо Байден был в гневе за расследование уголовного дела его сына Хантера и в частном порядке выражал недовольство назначением генпрокурора Меррика Гарланда. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию из новой книги журналиста Боба Вудворда.

Стала известна реакция Байдена на назначение генпрокурора по делу его сына
© Газета.ру

В публикации подчеркивается, что Байден лично не вмешивался в дела минюста США, но выражал недовольство по отношению к генпрокурору.

В книге приводится жалоба главы Белого дома о том, что «никогда не следовало выбирать Гарланда».

В сентябре сообщалось, что приговор Хантеру Байдену за незаконное хранение оружия перенесли на 12 декабря 2024 года — к этому моменту уже будут подведены итоги выборов президента.

Этим летом, 11 июня, жюри присяжных признало сына американского президента виновным по всем трем пунктам обвинения, которое выдвинул американский минюст. В частности, Хантера Байдена обвиняют в том, что в 2018 году, при покупке револьвера Colt Cobra, он в письменной форме солгал, заявив, что не принимает наркотики — а продажа оружия наркоманам строго запрещена. Еще одним пунктом обвинения Байдена-младшего является нарушение запрета на владение оружием, будучи наркозависимым.

В мире
Боб Вудворд
Джозеф Байден
Министерство юстиции США
Соединенные Штаты