Украина заявила об отмене второго «мирного» саммита

Второй мирный саммит по Украине в ноябре не состоится, сообщили в офисе президента Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

Первый саммит прошел в июне в Швейцарии. В нем участвовали около 100 стран. В итоге было принято коммюнике, под которым подписались более 70 государств.

В офисе пояснили, что мирная конференция постепенно готовится. В настоящее время проходят тематические конференции по каждому пункту формул, которые заканчиваются принятием коммюнике.

«Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана Второго саммита», — подчеркнули в офисе.

Последняя тематическая конференция в Канаде по гуманитарным вопросам пройдет 30-31 октября.

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Ранее Владимир Зеленский сообщил, что второй «мирный саммит» может состояться до конца 2024 года.