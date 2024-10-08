Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не может одержать победу над Россией на поле боя. Об этом сообщило агентство Reuters. ТАСС

По его словам, конфликт может быть завершен только через прекращение огня и мирные переговоры. Орбан также призвал западных политиков оценивать конфликт на Украине не с точки зрения геополитических целей, а спасения человеческих жизней. Lenta.ru

Ранее он заявил, что проводимая нынешним руководством Евросоюза политика сможет разрушить будущее Европы. Парламентская газета