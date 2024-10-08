В Израиле заявили о вероятной ликвидации преемника Насруллы
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о вероятной ликвидации претендента на пост генсекретаря шиитской организации «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дина, который должен был занять эту должность вместо ранее убитого Хасана Насруллы. Его слова приводит The Times of Israel.
Галант выразил уверенность, что «Хезболла» сейчас является организацией без лидера.
«Насралла был ликвидирован, его замена, вероятно, тоже. Это оказывает драматическое влияние на все происходящее. Некому принимать решения, некому действовать», — добавил он.
Также, по его словам, ЦАХАЛ нанес тяжелый удар по огневым возможностям «Хезболлы». Он отметил, что, когда «дым в Ливане рассеется, то в Иране поймут, что потеряли свой самый ценный актив — шиитскую организацию».