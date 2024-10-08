В Израиле заявили о вероятной ликвидации преемника Насруллы

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о вероятной ликвидации претендента на пост генсекретаря шиитской организации «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дина, который должен был занять эту должность вместо ранее убитого Хасана Насруллы. Его слова приводит The Times of Israel.

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Галант выразил уверенность, что «Хезболла» сейчас является организацией без лидера.

«Насралла был ликвидирован, его замена, вероятно, тоже. Это оказывает драматическое влияние на все происходящее. Некому принимать решения, некому действовать», — добавил он.

Также, по его словам, ЦАХАЛ нанес тяжелый удар по огневым возможностям «Хезболлы». Он отметил, что, когда «дым в Ливане рассеется, то в Иране поймут, что потеряли свой самый ценный актив — шиитскую организацию».