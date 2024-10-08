Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в поддержку восстановления «семьи СНГ» в ее прежнем составе.

Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени», — сказал он.

Президент подчеркнул, что странам нужно дорожить тем, что они имеют в СНГ. По его словам, все государства, которые не оторвались от Содружества, показывают приличные результаты и не потеряли управления страной, оставаясь полноценными субъектами международных отношений.

Ранее Лукашенко назвал вяканьем призывы на Украине вторгнуться на территорию Белоруссии. По его словам, к этому в Киеве призывают люди, которые ни за что не отвечают.