В Японии заявили о независимой политике в отношении России

Японские власти действуют независимо от Соединенных Штатов, когда определяют политику по отношению к России в связи с украинским конфликтом, заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая. Газета.Ru

«Это собственное решение нашей страны, это не [значит, что] мы прислушались к тому, что говорят США», - сказал он, повторив позицию Токио о «недопустимости попыток силового изменения статус-кво где бы то ни было». ТАСС

Ранее новый премьер Японии Сигэру Исиба заявил, что Япония продолжит по ситуации на Украине прежнюю политику, которая заключается в сохранении санкций против Москвы и оказании поддержки Киеву. Деловая газета «Взгляд»