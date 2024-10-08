В Иране заявили о "сокрушительном ответе" странам, помогавшим Израилю

Иран жестко ответит странам, которые оказали Израилю помощь в отражении недавней ракетной атаки Тегерана по израильской территории. Об этом заявил председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

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"Страны, которые помогали преступному сионистскому режиму (имеется в виду Израилю - прим. ТАСС) в перехвате иранских ракет в ходе операции "Правдивое обещание - 2", должны знать, что их враждебный шаг запечатлен в исторической памяти иранского народа и они получат сокрушительный ответ в назначенное время", - сказал депутат в комментарии иранскому порталу RoozPlus.

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По информации портала, Азизи имел в виду страны Запада, в том числе Великобританию.