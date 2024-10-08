Суд в США решает судьбу спасенной бобрихи

В США дело о бобрихе, которая не хочет жить в дикой природе, дошло до суда. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что бобры известны своим трудолюбием, которое увековечено в английском языке выражением «to beaver away», что означает «очень усердно работать». Однако Ниби стала исключением: животное «обленилось» и предпочитает общение с людьми существованию в дикой природе и постройке плотин.

История Ниби началась 18 месяцев назад в городе Челмсфорд, штат Массачусетс. Молодое животное нашли в одиночестве на обочине дороги и доставили в Центр дикой природы. Специалисты не смогли найти ее родителей, а сама Ниби отказалась от общения с другими бобрами, предпочитая общество людей. При этом авторы сравнивают условия в центре с пятизвездочным отелем: у бобрихи был просторный вольер, забота и еда. Публикации с необычным питомцем в социальных сетях и СМИ собирали массу реакций.

Однако спустя некоторое время власти Массачусетса потребовали вернуть Ниби в дикую природу, заявив, что время ее содержания в центре вышло. Зоозащитники выступили против: по их мнению, бобриха привыкла к людям и не выживет без них. Они подали на администрацию в суд, однако в результате в дело вмешалась губернатор штата Мора Хили. Политик согласилась с требованиями активистов, подчеркнув, что Ниби завоевала сердца многих жителей.